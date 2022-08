Calciomercato Atalanta: Reguillon soluzione per la fascia, idea Acerbi

22-08-2022 18:46

Ore frenetiche per il mercato dell’Atalanta, con diverse trattative in uscita che preoccupano i tifosi e qualche idea per rinforzare La Rosa più il grave infortunio di Berat Djimsiti che si aggiunge alla squalifica di José Luis Palomino. La prima idea è quella di compensare l’eventuale partenza di Hans Hateboer verso il Nottingham Forest con l’ingaggio di Sergio Reguillon del Tottenham, al di là di quello che può essere il futuro di Ruslan Malinovskyi che piace sia al Nottingham Forest sia allo stesso Tottenham di Antonio Conte. Il problema principale per arrivare all’esterno spagnolo classe 1996 è l’ingaggio, da ben 3,6 milioni di euro l’anno.

Nel frattempo c’è stato anche il ko di Djimsiti, che rende ancora più corta la difesa e da qui nasce l’idea di provare ad inserirsi per Francesco Acerbi della Lazio su cui però c’è l’Inter in vantaggio almeno per il momento. Infine ancora le fasce laterali, dove si registra un addio, quello del colombiano Bryan Cabezas che rescinde il contratto dopo una serie di prestiti nelle ultime stagioni, e un possibile arrivo, con la trattativa per arrivare a Paulo Daniel Azzi del Modena che rimane viva.

