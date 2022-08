Calciomercato Bari: in attacco si punta su Ciano e Ambrosino

08-08-2022 11:00

Non si sblocca la lunga ricerca di un attaccante di livello per il neopromossa Bari, che si sta muovendo su diversi fronti. La pista Nwanko Simy della Salernitana resta aperta, anzi nelle ultime ore c’è stato un nuovo affondo per chiudere ma difficile che la Salernitana molli il giocatore senza aver trovato un sostituto. Da qui l’idea di arrivare a Camillo Ciano, bomber esperto della Serie B e che pare abbia voglia di cambiare aria lasciando Frosinone. Il Bari per ora ha proposto solo contropartite tecniche, mentre il club ciociaro vorrebbe monetizzare.

Nel frattempo si avvicina l’arrivo di Giuseppe Ambrosino, gioiellino classe 2003 del Napoli che andrebbe a fare esperienza per poi rientrare a Napoli vista la comune proprietà dei due club. Infine le uscite: si lavora per Carlo De Riso, verso la Turris, per Daniele Paponi, che piace al Catania, e per Manuel Marras che è nel mirino dell’Ascoli.