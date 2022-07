Calciomercato Bari, nella caccia al bomber spunta Gytkjaer del Monza

30-07-2022 17:30

Ancora nulla di fatto per il Bari nella corsa al nuovo centravanti: sudati prima Colombo, andato al Lecce, e poi La La Mantia, finito alla Spal, la società pugliese sembra aver individuato il suo profilo favorito in una neopromossa in Serie A: si tratta di Christian Gytkjaer, punta del Monza che lo scorso anno è stato decisivo per la promozione dei brianzoli con 14 reti stagionali.

La trattativa va avanti, bloccata dal fatto che il Monza non ha ancora chiuso per il suo nuovo bomber, ma nel frattempo la dirigenza del Bari ha chiuso un affare in uscita: Simone Simeri, attaccante classe 1993, passa al Monopoli con la formula del prestito secco.

