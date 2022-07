Calciomercato Bari: difesa più forte con Vicari, quasi fatta per Folorunsho dal Napoli

09-07-2022 15:00

Doppio colpo o quasi per l’ambizioso Bari, che inizia a rinforzarsi partendo dalla difesa: è infatti ufficiale l’arrivo di Francesco Vicari, difensore centrale (e capitano) della Spal che diventa il nuovo pilastro difensivo dei Galletti. Il classe 1994 ha firmato un contratto di due anni con il Bari (fino a giugno 2024), con rinnovo automatico in caso di permanenza nella massima serie.

Per il resto la società ha smentito le voci che volevano una trattativa con Simone Zaza del Torino, considerato fuori portata dal club, ma intanto è vicino un nuovo tassello della nuova squadra: Michael Ijemuan Folorunsho, centrocampista nato nel 1998 e di proprietà del Napoli, l’anno scorso prima al Pordenone e poi alla Reggina. Mezz’ala dotata di fisico e di inserimento, sarà una carta in più per il centrocampo del tecnico Michele Mignani.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE