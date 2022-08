Calciomercato Bologna: arriva Zirkzee, Orsolini verso l'Espanyol

26-08-2022 07:00

Dopo una lunga gestazione è arrivato il colpo in attacco per il Bologna, che trova il giocatore per dare un cambio a Marko Arnautovic oppure per dare una variante a due punte ingaggiando Joshua Zirkzee. L’attaccante classe 2001, già visto in Italia due stagioni fa con la maglia del Parma, arriva a titolo definitivo per 8,5 milioni di euro e sarà presto in città per firmare un contratto quadriennale. Un’operazione che chiude definitivamente le porta del Bologna a Josip Ilicic, che a questo punto si avvicina al Verona.

In uscita invece c’è un colpo di scena: dopo aver respinto le offerte dalla Serie A (in particolare da parte del Torino), i felsinei stanno vacillando di fronte ad un’offerta importante da parte dell’Espanyol per Riccardo Orsolini. Poterebbe essere lui il sacrificato dopo la spesa importante effettuata per Zirkzee e al rifiuto di cedere Arnautovic al Manchester United.

