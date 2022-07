Calciomercato Bologna: si valutano due offerte per Theate e Schouten

26-07-2022 07:00

Grande stagione all’esordio in Serie A, e subito delle pretendenti che si fanno vive con il Bologna. Arthur Theate è senza dubbio un pezzo pregiato per il mercato estero, e pare che al Bologna sia arrivata una proposta da 18 milioni per acquisire il difensore svizzero classe 2000 a titolo definitivo.

La dirigenza rossoblù ci sta riflettendo, e nel frattempo c’è un’altra novità per quanto riguarda il mercato in uscita: la Roma avrebbe individuato in Jerdy Schouten, centrocampista del 1997, il “piano B” se non si completasse l’operazione che porta a Georginio Wijnaldum.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE