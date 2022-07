Calciomercato Bologna, è fatta per Ferguson dall'Aberdeen

10-07-2022 17:45

Dopo le soddisfazioni tecniche ed economiche ottenute con l’affare Kickey, il Bologna torna a pescare in Scozia e lo fa nelle file dell’Aberdeen per rinforzare il centrocampo: l’obiettivo è Lewis Ferguson, classe 1999 che nelle prossime ore è atteso in Italia per le visite mediche e per la chiusura dell’operazione.

Ferguson, quattro presenze con la Nazionale scozzese, firmerà un contratto di quattro anni (con opzione per la quinta stagione) a 400 mila euro a stagione, mentre per il cartellino il Bologna dovrebbe chiudere a 2,5 milioni di euro più eventuali bonus.

