Calciomercato Burnley, primo regalo per la Premier: riscattato Beyer

Il centrale difensivo tedesco ex 'Gladbach ha sottoscritto un quadriennale coi Clarets

11-05-2023 17:49

Prime mosse di mercato da parte del Burnley dopo il ritorno (dopo appena un anno di Championship) in Premier League. Subito rispettato dal Borussia Mönchengladbach Louis Jordan Beyer, centrale difensivo tedesco classe 2000, 30 presenze e una rete nel corso della stagione appena archiviata – per quanto riguarda la regular season – con la bellezza di 101 punti raccolti dai Clarets in 46 partite disputate.

Beyer è ora definitivamente un giocatore di Tur Moor, dopo aver sottoscritto un contratto quadriennale per la soddisfazioni di tutte le parti in causa tifosi compresi, che hanno particolarmente apprezzato le gesta del giovane difensore teutonico.