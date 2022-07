Calciomercato Cagliari: Puscas scavalca Lapadula per l'attacco?

16-07-2022 19:33

Nelle ore in cui si concretizza la vendita di capitan Joao Pedro, per il Cagliari è temo di trovare un nuovo faro da affiancare a Leonardo Pavoletti per tornare subito in Serie A. Un nome è già noto da tempo, e cioè Gianluca Lapadula, ma la trattativa non ancora conclusa lascia spazio a sorprese e nelle ultime ore è uscito per i sardi il nome di George Puscasche ora sembra in pole position nella lista della spesa del Cagliari.

Il nazionale rumeno chiede meno di ingaggio (1 milione contro 1,7 chiesti da Lapadula) e conosce la Serie B come ha dimostrato lo scorso anno al Pisa (18 presenze e 8 reti). Puscas interessa anche al Parma, piazza però forse meno attraente in questo momento rispetto a Cagliari. Per l’ex Inter oggi di proprietà del Reading, classe ’96 con 35 gol segnati tra Bari, Benevento, Novara, Palermo e Pisa, potrebbe essere l’occasione giusta per rimanere stabilmente in Serie A.

