Calciomercato e Fair Play Finanziario: tutte le novità dalla Uefa

Al termine di settimane di riflessione la Uefa ha deciso di apportare modifiche a calciomercato e Fair Play Finanziario per far fronte all'emergenza Coronavirus. La novità più importante è quella del termine della finestra estiva di mercato: tutte le federazioni affiliate avranno tempo fino al 5 ottobre, in modo tale da permettere una regolare registrazione dei giocatori alla fase a gironi delle competizioni per club 2020/21 entro il 6 ottobre. Lo riporta Sportmediaset.

Le novità per i debiti scaduti:

– tutte le società che partecipano alle competizioni UEFA devono dimostrare entro il 31 luglio (invece del 30 giugno) e il 30 settembre di non avere debiti scaduti per trasferimenti, dipendenti ed enti socio-fiscali legati a pagamenti da liquidare rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre;

– tutti i club che partecipano alle competizioni UEFA devono comunicare le informazioni relative ai movimenti per i trasferimenti al 30 giugno e al 30 settembre, in modo da consentire la verifica incrociata tra le informazioni e i debiti di altri club.

Le novità per regola di pareggio di bilancio (valide anche per la stagione 2021/2022):

– la valutazione dell'esercizio 2020 è rinviata di una stagione e sarà valutata insieme all'esercizio finanziario 2021;

– il periodo di monitoraggio 2020/2021 è ridotto e copre solo due periodi di rendicontazione (esercizi finanziari che terminano nel 2018 e nel 2019);

– il periodo di monitoraggio 2021/2022 è esteso e copre quattro periodi di rendicontazione (esercizi finanziari che terminano nel 2018-2019-2020 e 2021).

– gli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono valutati come un unico periodo;

– l'impatto negativo della pandemia viene neutralizzato facendo la media del deficit combinato del 2020 e del 2021, nonché consentendo ulteriori aggiustamenti specifici legati al COVID-19.

Obiettivi delle nuove norme:

– garantire flessibilità e assicurare allo stesso tempo che i club continuino ad adempiere puntualmente ai loro obblighi riguardanti trasferimenti e stipendi;

– dare ai club più tempo per quantificare e contabilizzare le perdite di fatturato non previste;

– neutralizzare l'impatto negativo della pandemia consentendo ai club di adeguare il calcolo del pareggio di bilancio per le mancate entrate registrate nel 2020 e nel 2021, proteggendo allo stesso tempo il sistema da potenziali abusi;

– garantire la parità di trattamento dei club in cui l'impatto del COVID-19 possa aver influito in più periodi di rendicontazione a causa di scadenze fiscali diverse e diversi calendari dei campionati nazionali;

– affrontare il problema attuale della carenza di entrate dovuta all'emergenza COVID-19 e non a una cattiva gestione finanziaria;

– mantenere lo spirito e l'intento del fair play finanziario per la sostenibilità a lungo termine del calcio.



SPORTAL.IT | 18-06-2020 14:01