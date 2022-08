Calciomercato Empoli: non solo Zurkowski, è fatta anche per Pjaca

31-08-2022 07:00

Finisce con un doppio botto il calciomercato dell’Empoli, che non solo prenderà il centrocampista polacco classe ’97 Szymon Zurkowski dalla Fiorentina ma che porta a casa anche un colpo grosso per l’attacco. Il nome è quello di Marko Pjaca, attaccante esterno croato della Juventus classe 1995. Il giocatore arriva in prestito secco dai bianconeri, e potrebbe essere quella carta in più in attacco che non sarà Christian Kouamé della Fiorentina destinato a rimanere con la maglia della Viola.

In questo senso, c’è da capire se la trattativa con la Fiorentina per Nedim Bajrami che avrebbe dovuto coinvolgere sia Zurkowski sia Kouamé possa considerarsi definitivamente chiusa. Pare di sì, con Zurkowski che arriverà comunque ad Empoli a titolo definitivo (c’è già l’accordo con il giocatore, che gradisce la piazza di Empoli dove era già stato lo scorso anno) a prescindere da eventuali colpi di scena delle ultime 36 ore di calciomercato.

