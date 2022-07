Calciomercato Genoa: duello per Ghiglione, per l'attacco piace Saracevic

10-07-2022 08:45

Inizia a prendere forma il nuovo Genoa, da rifondare dopo la retrocessione e pronto come negli scorsi mesi a mosse a sorpresa rispetto alle classiche strategie del calcio nostrano vista la presenza di un blocco dirigenziale non italiano. Per l’attacco ad esempio si guarda con attenzione in Austria, dove si è messo in luce il giovane bomber (classe 2000) del Lusteanu con 15 reti all’attivo conditi da 11 assist. Il cartellino è però di proprietà dei francesi del Clermont, con cui i rossoblù stanno intavolando una trattativa.

Sul fronte cessioni, aumentano le pretendenti per l’esterno destro Paolo Ghiglione richiesto non piace solo dal Pisa (orfano di Birindelli, volato al Monza) ma anche alla neopromossa Cremonese che si è fatta avanti nelle ultime ore.

