11-07-2022 11:52

Tempo di nuovi arrivi per la difesa in casa Genoa. La società rossoblù al lavoro per dare nuovi rinforzi alla formazione di Liverani, che avrà il compito di riportare il Grifone immediatamente in Serie A dopo la retrocessione dell’anno scorso. L’ultimo nome che vestirà la casacca ligure nella stagione che verrà è Marko Pajac, terzino croato classe 1993 che sta limando gli ultimi dettagli e svolgendo le visite mediche.

Per Pajac si tratta di un ritorno a Marassi: l’ex Brescia ha giocato al Genoa nella stagione 2019/20 (in prestito dal Cagliari), scendendo in campo 12 volte tra campionato e coppa Italia. Al Brescia è stato una colonna portante in Serie B, disputando in un anno e mezzo (tra campionato, coppa Italia e playoff) 58 partite segnando 4 reti. Una figura esperta che già conosce la piazza e darà un pesante contributo in Serie B.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE