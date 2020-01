Calciomercato invernale, perché sei squadre godono di una proroga

Si concluderà il 31 gennaio alle ore 20, ma la sessione invernale di calciomercato riserva anche una particolarità di cui beneficeranno sei squadre di Serie A.

Secondo quanto deciso dal Consiglio federale della Figc, le sei società di Serie A potranno sfruttare un’ora in più per depositare i contratti e dunque eventuali variazioni delle liste. Si tratta di Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, che al contrario degli altri club potranno consegnare i documenti in Lega alle 21.

Quando finisce il calciomercato invernale 2020 in Italia

Dunque, la situazione è la seguente: il calciomercato invernale 2020 è iniziato il 2 gennaio, con l’apertura ufficiale della sessione. La conclusione è prevista per venerdì 31 gennaio, come di consueto ma le sei società citate sopra godranno di una proroga per depositare i contratti dei calciatori, a conclusione delle trattative, fino alle ore 20. Sei squadre potranno però giovare di un’ulteriore ora per depositare le liste, come deciso ieri dal Consiglio federale della Figc.

Quali sono le squadre che avranno un’ora in più per le liste

Come spiegato sopra, il Consiglio Federale ha deciso di prorogare la chiusura del calciomercato invernale per sei squadre di Serie A. Per Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, la sessione di trattative finirà sempre alle 20, ma con la possibilità di sfruttare un’ulteriore ora per depositare presso gli uffici della Lega, le liste dei 25 calciatori. La Figc ha infatti accolto in questo modo una richiesta della Lega Serie A.

Perché è stata concessa questa proroga solo a sei squadre

Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, perché solo sei squadre usufruiranno di questa finestra? La decisione del Consiglio Federale è legata al calendario: il regolamento relativo alle liste da 25 calciatori prevede che le variazioni (legate al mercato) vadano comunicate entro le ore 12 del giorno precedente alla prima gara successiva alla conclusione del calciomercato.

Quindi con un occhio al calendario, le sei squadre (impegnate in campionato sabato 1° febbraio) avrebbero dovuto inviare la lista alle 12 del 31 gennaio, ovvero col mercato ancora aperto.

Tutte le altre squadre potranno inviare i documenti entro le 12 del 1° febbraio.

Inoltre potranno chiudere operazioni al di fuori del mercato italiano, dove la chiusura della sessione invernale è prorogata rispetto a quello italiano.

VIRGILIO SPORT | 30-01-2020 10:52