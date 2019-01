Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 27 gennaio 2019

19:30 Mercato Inter, la rivelazione di Marotta fa infuriare i tifosi

Perché se l'ingaggio del portoghese Cedric non ha scaldato i cuori dei tifosi, quanto dichiarato da Beppe Marotta prima della partita contro il Torino ha lasciato il segno presso la tifoseria e promette di lasciarlo nella rosa di Spalletti. I tifosi però hanno già espresso la propria sentenza : le parole di Marotta hanno infatti scatenato la rabbia del popolo nerazzurro che si sente tradito da Perisic, auspicando la cessione il prima possibile. Il dettaglio dell'operazione

13:25 Juve, Paratici dimentica la lista spese: "svelati" i colpi bianconeri

Il direttore sportivo Fabio Paratici dopo una cena in un ristorante di Milano avrebbe dimenticato sul tavolo un foglietto con i nomi degli obiettivi di mercato della società bianconera. Nella lista c'è un nome soprendente : quello del gioiello della Roma Nicolò Zaniolo, valutato da Paratici 40 milioni di euro circa. Il dettaglio dell'operazione

11:50 Milan: Montolivo va in Cina, due difensori rinnovano

Il Milan si muove per il mercato in uscita : Riccardo Montolivo ha ricevuto due proposte interessanti dalla Cina e potrebbe lasciare il club rossonero in anticipo rispetto alla scadenza a giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport. A meno di colpi di scena, resteranno anche nella prossima stagione.

11:10 Tensione all'Inter, Spalletti perde la pazienza con Perisic

È questa la decisione di un seccato Luciano Spalletti dopo una settimana ricca di tensioni per l'esterno offensivo croato, che ha chiesto di andarsene dall'Inter. A confermare le indiscrezioni su un possibile addio di Perisic ci sono le voci di un interesse dell'Inter per Ferreira Carrasco, da tempo nella lista acquisti del Milan, considerato il sostituto ideale in caso di partenza del croato. Ma tutto dipende dall'offerta dall'Inghilterra, che sia il club che Perisic stanno attendendo. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri sabato 26 gennaio 2019

Via Caceres, Inzaghi spiega il perché. Mercato Juventus, Allegri fa un annuncio importante. Juventus-Pogba: arrivano buone notizie per i bianconeri. Un big del Real fa sognare tifosi Inter e non è Modric. Inter-Milan: si infiamma il derby di mercato per un attaccante.

Virgilio Sport - 27-01-2019 | 19:30