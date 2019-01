Tensione all'Inter, Spalletti perde la pazienza con Perisic

Ivan Perisic è stato convocato per la partita con il Torino ma con ogni probabilità non scenderà in campo. E' questa la decisione di un seccato Luciano Spalletti dopo una settimana ricca di tensioni per l'esterno offensivo croato, che ha chiesto di andarsene dall'Inter. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il vicecampione del mondo, molto nervoso per tutta la settimana, anche nei confronti di alcuni compagni di squadra, è un obiettivo di alcuni club inglesi, in particolare di Manchester United ed Arsenal, che però non hanno ancora presentato un'offerta adeguata. Il Biscione pretende un obbligo di riscatto o un prestito talmente oneroso da rendere scontato il riscatto del cartellino del giocatore, valutato almeno 35 milioni di euro: è questa la richiesta fatta pervenire al procuratore del giocatore, Ramadani, e da cui i nerazzurri non transigono.

Il croato si siederà in panchina ma non giocherà con i granata, anche se in conferenza stampa Spalletti non si è sbilanciato: "Mercato? Non dà mai niente, semmai toglie – ha sbottato -. Il periodo del mercato non mi dà mai niente, mi toglie sempre qualcosa, mette altre attenzioni e quindi mi toglie qualcosa in funzione dell’attenzione da mettere verso questa partita".

Sul caso Perisic: "È normale che, durante il mercato, si parli di un giocatore come Perisic, perché è un giocatore forte che tutti vorrebbero nella propria squadra. Però, poi bisogna che le voci diventino concrete e ci siano numeri corretti che poi le supportino. Lui sa qual è la sua professione, di conseguenza ci si aspetta che continui a fare quello che sa fare, tentando anche di andare a metterci di più come per tutti i calciatori di livello, come anche Icardi. Mauro sta facendo una stagione in linea con il suo valore".

A confermare le indiscrezioni su un possibile addio di Perisic ci sono le voci di un interesse dell'Inter per Ferreira Carrasco, da tempo nella lista acquisti del Milan, considerato il sostituto ideale in caso di partenza del croato. Ma tutto dipende dall'offerta dall'Inghilterra, che sia il club che Perisic stanno attendendo.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 27-01-2019 11:10