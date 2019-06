Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 14 giugno 2019

12:01 Sarri-Juventus, fumata bianca in arrivo

Si va verso la fumata bianca per l ’ approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. Con il Chelsea ormai è finita e in Inghilterra danno imminente l ’ annuncio da parte dei bianconeri : in tal senso si è sbilanciata anche la BBC. Lo scoglio del club londinese è stato superato trovando una contropartita : nelle casse del Chelsea la Juventus verserà 4 milioni di euro, una sorta di indennizzo per l ’ addio anticipato all ’ ex timoniere del Napoli. Il dettaglio dell'operazione

11:13 Uno juventino per il Pisa

Anche uno juventino per il Pisa. Tra i nomi che stanno circolando come possibili rinforzi per la neopromossa in B c'è anche quello di Grigoris Kastanos. Può giocare come trequartista o mezza punta ed è nel giro della nazionale maggiore isolana.

09:43 Totti, l'addio alla Roma è possibile

Totti potrebbe lasciare la Roma. Totti non sarebbe soddisfatto del suo ruolo all'interno del club giallorosso. c ’ è poca tranquillità : Nelle scorse settimane Daniele De Rossi ha risposto duramente al retroscena pubblicato su Repubblica su un presunto scontro tra l'ormai ex centrocampista giallorosso e Francesco Totti. Il dettaglio dell'operazione

09:17 Milan, sirene inglesi per Suso

Il Milan del neo tecnico Giampaolo sta prendendo forma. Il nome caldo in uscita sarebbe quello di Suso. Tottenham e Arsenal sarebbero pronte a farsi avanti. Un particolare da non sottovalutare : il Milan sarebbe interessato al centrocampista uruguaiano, ex Sampdoria, Torreira che milita proprio ai Gunners.

08:32 Inter, Lukaku ad un passo

L'avventura di Lukaku al Manchester United è al capolinea. Il bomber belga non figura nelle foto pubblicate, su Instagram in vista della prossima stagione. Un nuovo inidizio sull'addio del 26enne attaccante. L'Inter è ad un passo dal vestirlo di nerazzurro.

08:18 Juventus-Roma, affari in vista

I bianconeri sono alla ricerca di una sistemazione per Higuain. Il Pipita diventerebbe giallorosso, in cambio di Manolas che diventerebbe così un nuovo giocatore bianconero. Per la Roma, con Dzeko pronto a fare i bagagli, Higuain sarebbe un sostituto di grande valore.

07:39 Allegri sorprende tutti e si fa da parte

A circa un mese dal suo addio alla Juventus, Massimiliano Allegri ha preso una decisione importante riguardo al suo futuro : Starò un anno fermo perché devo riprendere in mano la mia vita privata. Massimiliano Allegri si ferma per una stagione, come fatto da tanti illustri allenatori prima di lui. Il tutto mentre la Juventus, è alla disperata ricerca del nuovo allenatore, ovvero dell'erede di Massimiliano Allegri. Il dettaglio dell'operazione

