Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 6 luglio 2019

09:46 Cuadrado, tentazione dalla Cina

C'è la possibilità che nella prossima stagione Juan Cuadrado non indossi la casacca della Juventus. L'esterno offensivo colombiano ha ricevuto un'importante offerta da parte dello Shanghai Shenhua e sta prendendo in considerazione l'ipotesi di trasferirsi in Cina.

08:22 Veretout, il Milan propone contropartite

Per convincere la Fiorentina a cedere Jordan Veretout il Milan sta pensando di inserire anche una contropartita tecnica. Sul piatto la società rossonera è pronta a mettere il cartellino di uno tra Castillejo e Borini.

Cosa è successo ieri venerdì 5 luglio 2019

Francesco Totti dà indizi sul proprio futuro. De Ligt, il presidente del Barcellona spaventa la Juve. Juventus, ecco Demiral. L'Inter trema, altre due italiane su Lukaku. L'Inter scarica anche Nainggolan: Conte chiede un pupillo. Telenovela De Ligt, "Ajax infuriato con la Juventus". Benatia non torna alla Juventus. Mandragora: "Il mio obiettivo è la Juventus". Scatto Roma: è arrivato il nuovo portiere. Inter, novità su Mauro Icardi: Juventus spiazzata. Inter, Conte rivolta il centrocampo: tre arrivi e tre cessioni. Juventus, la regina dei parametri zero: tutti i colpi gratis. Mercato Juventus, Pogba ha fatto la sua scelta.

Virgilio Sport - 6-07-2019 | 09:46