Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 28 luglio 2019

Gonzalo Higuain non rientra nei piani di Maurizio Sarri. La volontà della Juventus è chiara : l'attaccante argentino deve essere ceduto prima della fine della sessione estiva di calciomercato. La Juventus aspetta l'offerta della Roma : il ds dei giallorossi Petrachi incontrerà nuovamente Higuain per convincerlo a trasferirsi nella città Eterna. Petrachi un mese fa era stato chiaro riguardo al Pipita : Chi discute Higuain è un pazzo. Il dettaglio dell'operazione

Per la cessione della giovane punta rossonera ormai è tutto fatto, nonostante le perplessità di tanti tifosi affezionati al numero 63 : Cutrone lunedì firmerà con il Wolverhampton un ingaggio quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione. Il posto di Cutrone verrà occupato dall'attaccante portoghese Rafael Leao, in arrivo dal Lilla. Il sì del giocatore è arrivato venerdì sera, il Milan lo ha preso per 30 milioni di euro, tra parte fissa e il cartellino di Tiago Djalo. Il dettaglio dell'operazione

La telenovela Lukaku sta arrivando a un punto di svolta. La Juventus da alcuni giorni sta pianificando il sorpasso all'Inter per il bomber belga, sempre più separato in casa a Manchester. Conte dopo la partita con il Psg non ha voluto sbilanciarsi : Lukaku ? Come ho sempre detto stiamo parlando di un giocatore che non è un nostro giocatore, quindi non è giusto parlarne mancherei di rispetto nei confronti del giocatore e del Club. Il dettaglio dell'operazione

Roma, Zaniolo verso il rinnovo. Skriniar tranquillizza i tifosi: "Stiamo crescendo molto". Caso Mauro Icardi, nuovo enigmatico messaggio di Wanda Nara. Juventus-Chiesa, Commisso tenta una nuova offensiva. Futuro Demiral, l'agente esce allo scoperto. Defrel-Cagliari, spunta un nuovo ostacolo. Napoli, operazione Pepé a rischio: maxi-offerta dall'Inghilterra. Lukaku, la Juve beffa l'Inter: proposto uno scambio. Milan, Cutrone lascia il ritiro: addio vicinissimo.

