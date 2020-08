Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 22 agosto 2020

16:40 Allegri pronto a prendersi l'Inter dopo lo sfogo di Conte

Massimiliano Allegri è pronto per prendersi l ’ Inter. Bisogna prendere la decisione migliore per il bene per l'Inter. Ringrazio per quest'opportunità, ne è valsa la pena ha detto tra l ’ altro Conte in Germania. Naturalmente, Conte è già tornato juventino. Massimiliano Allegri, sembra essere l ’ uomo giusto per l ’ ennesima rivoluzione in casa del Biscione. Il dettaglio dell'operazione

13:13 Mercato Juventus: la grana Sarri complica i piani di Paratici

Secondo quanto riporta La Stampa, una strada che Fabio Paratici vuole intraprendere con diversi tesserati per abbassare il monte ingaggi del club torinese. Anche loro fuori dai progetti futuri della Juve, non riescono a trovare un accordo con la Juventus per la rescissione consensuale dei contratti. E le difficoltà di Paratici bloccano il mercato in entrata della Juve e il progetto di ringiovanimento che vuole portare avanti Andrea Pirlo. Il dettaglio dell'operazione

11:28 Amaro Bonaventura: "Solo mezze parole"

Giacomo Bonaventura si è lamentato per il trattamento ricevuto. Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Stare fermo fino al termine della stagione e ricominciare con un solo anno di contratto davanti. Nel mio caso non è successo.

Cosa è successo ieri venerdì 21 agosto 2020

