Inter, Antonio Conte verso l'addio: ancora uno sfogo

Antonio Conte, visibilmente amareggiato dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia, torna a parlare del suo futuro e apre di nuovo alla possibilità di un addio alla panchina dell’Inter: “Adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza. A mente fredda ci incontreremo ed è giusto così. Si farà poi una disamina della stagione, di tutto. In maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell’Inter, con o senza di me. Non è secondario questo punto? Non penso che questo lo dobbiate dire voi”.

Quelle del mister leccese sembrano parole d’addio: “Giusto prendersi due giorni, riposare tutti. Bisogna prendere la decisione migliore per il bene per l’Inter, non c’è astio. Ci sono vedute diverse. Ringrazio per quest’opportunità, ne è valsa la pena”.

Conte a Sky continua così a descrivere la situazione in casa Inter: “Fidati che non c’è nessun rancore di niente e di nessuno. Non penso che qualcuno della dirigenza abbia rancore nei miei confronti, o viceversa. Ci ho già lavorato con qualcuno. Questione di punti di vista, di situazioni affrontate e che non mi sono piaciute. Io ho una famiglia, devo capire se la priorità diventa il calcio”.

“Se alcune situazioni devono influire sulla famiglia non va più bene. A tutto c’è un limite. Sarò sempre grato alle persone che mi hanno dato l’opportunità, per fare un’annata bella e un percorso bello. Ma al tempo stesso è stata tosta. Ho già detto quel che pensavo, io non faccio marcia indietro, se si potrà migliorare si farà”.

L’analisi della finale: “La partita è stata dura ed equilibrata. Nel secondo tempo l’episodio poteva spostare la partita. Avevamo avuto occasioni noi, poi abbiamo avuto l’episodio sfortunato di Romelu e lì diventa difficile. Il Siviglia stava abbassando intensità e qualità nel palleggio. Il rimpianto arriva fino ad un certo punto. Penso che i ragazzi abbiano dato tutto quello che avevano con giocatori di esperienza che hanno vinto già questa competizione e alla fine l’esperienza loro ha spostato l’ago della bilancia”.

OMNISPORT | 22-08-2020 00:11