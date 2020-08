Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 29 agosto 2020

14:01 Juve-Inter, duello di mercato per il centrocampista del Psg

Juventus e Inter entrano di nuovo in contrasto per un obiettivo comune : il centrocampista del Paris Saint Germain Leandro Paredes. La valutazione di Skriniar è di 50 milioni di euro circa : il difensore piace al direttore tecnico del Psg Leonardo ma Suning oltre allo scambio chiede un conguaglio economico di 20 milioni di euro per chiudere l'affare. Anche la Juventus punta ad inserire almeno un esubero della rosa per agevolare l'operazione in entrata. Il dettaglio dell'operazione

13:16 Milan, il Cagliari ha messo gli occhi su Calabria

Il Cagliari ha effettuato un'offerta per il terzino del Milan Davide Calabria. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, in uscita dal club meneghino. L'offerta sarebbe stata giudicata insufficiente dal Milan, ma la trattativa è aperta e potrebbero esserci novità nei prossimi giorni.

12:51 Mercato Inter: il club ascolta Conte, si accelera su tre fronti

L'incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang, con conseguente conferma dell'allenatore sulla panchina dell'Inter, inizia a generare le sue conseguenze. Il cileno è in uscita dal Barcellona e a questo punto non è più lecito attendersi cautela o lentezza nelle operazioni da parte della dirigenza del Biscione : l'Inter intende accelerare per regalare quanto prima a Conte il suo pallino nel reparto nevralgico del campo. Il dettaglio dell'operazione

11:42 Galliani e il rimpianto Ibrahimovic per il Monza

La seconda ... speriamo che da avversari non ci capiti lo spogliatoio dell ’ Inter. Per diverso tempo Zlatan Ibrahimovic è stato una suggestione di mercato per i brianzoli, quando il suo futuro in rossonero sembrava in forte dubbio. Galliani ha tanti ricordi sul fuoriclasse svedese : uno su tutti strappa una risata ancora oggi, a dieci anni di distanza.

11:23 Juventus, Dzeko e non solo: le due piste roventi per l'attacco

La Juventus vuole accelerare i propri progetti di calciomercato per consegnare ad Andrea Pirlo il reparto offensivo gradito dal nuovo allenatore. L'acquisto di Dzeko svincolerebbe definitivamente la Juventus dalla trattativa per Milik, che potrebbe quindi spostarsi proprio verso la Capitale prendendo il posto del fuoriclasse di Sarajevo. Nel frattempo però la Juventus sta lavorando anche su un'altra trattativa, che procederà indipendentemente dal buon esito dell'operazione Dzeko. Il dettaglio dell'operazione

10:56 Juventus: colpo di scena con Gonzalo Higuain

Partito Maurizio Sarri, il Pipita è definitivamente uscito dai piani tecnici societari, con Andrea Pirlo che ha fatto capire che per lui non ci sarà spazio. Anche per questo motivo appare difficile che la Juventus possa venderlo alle sue condizioni, ma al contempo il diretto interessato non vuole fare passi incontro alla dirigenza bianconera. Secondo quanto suggerito da ‘ Tuttosport, Higuain non intende accettare la proposta della società sulla risoluzione contrattuale.

10:34 Borja Valero lascia l'Inter: "È stato un onore"

Borja Valero lascia l'Inter. Nel 2019/20 Borja Valero è sceso in campo 19 volte, in Serie A. A 35 anni compiuti, l'Inter ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Dopo tre stagioni, Borja Valero cambierà nuovamente squadra. Sulle sue tracce, come rivela ‘ Sky Sport ', c'è proprio la Fiorentina, che non disdegnerebbe di riportarlo a Firenze dopo tre anni. Ma anche il Genoa e il Parma ci stanno pensando.

10:08 Il Milan sogna: per l'attacco in arrivo "predestinato" del Real Madrid

Continua a muoversi il mercato del Milan, specialmente per quanto riguarda il reparto avanzato. E la prossima mossa dei rossoneri potrebbe riguardare un giovane talento proveniente dal Real Madrid, già transitato anche dal Manchester City, e che pur avendo da poco superato il traguardo dei vent'anni è considerato da molti addetti ai lavori un predestinato del pallone. Si tratta di Brahim Diaz, che secondo ‘ SportMediaset potrebbe essere ufficializzato a stretto giro di posta dal Milan. Il dettaglio dell'operazione

09:13 Incontro Napoli-Under: balla un milione e mezzo

In queste ore infatti Giuntoli e Chiavelli incontreranno gli agenti del turco per ragionare sul possibile ingaggio che il giocatore potrebbe percepire in Campania. L'idea di Under è di limare verso l'alto il suo stipendio, passando dagli attuali 2.5 milioni a stagione a circa 4. L'accordo tra Under e il Napoli libererebbe infatti Milik, che a quel punto potrebbe dire sì alla Roma con Edin Dzeko che a sua volta direbbe addio alla Capitale.

Cosa è successo ieri venerdì 28 agosto 2020

Tonali, Cellino avverte Milan e Inter: "Il ragazzo ha fretta". Mercato Inter: altro ex Juventus nel mirino di Antonio Conte. Mercato Juve, Pirlo ha fretta: c'è l'accordo per la punta. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Mercato Milan, sgambetto all'Inter per il talento della Nazionale. Roma, rifiutata maxi offerta per Zaniolo. Ibrahimovic, niente '9': l'indizio social svela il nuovo numero. Juventus, rispunta Moise Kean. Mercato Inter: il piano di Suning per arrivare a Messi. Inter, Vecino e Brozovic sul mercato. Mercato Juve: Dzeko, Milik, Suarez ma i tifosi hanno un rimpianto. Napoli, Milik apre alla Roma. Mercato Juventus: nome nuovo per l'attacco di Pirlo.

Virgilio Sport - 29-08-2020 | 14:01