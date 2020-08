Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 31 agosto 2020

11:52 De Laurentiis saluta Allan: "Andrà all'Everton"

Ora c'è anche la conferma di Aurelio De Laurentiis, l'avventura di Allan al Napoli sta per volgere al termine. Siamo ai saluti finali, andrà all'Everton. Il Napoli dovrebbe incassare dalla cessione di Allan circa 25 milioni di euro più tre di bonus. Allan era arrivato al Napoli nell'estate del 2015 per 12 milioni più il prestito biennale di Duvan Zapata ed il cartellino di Britos.

11:41 Giulini avvisa l'Inter: "Nainggolan vuole il Cagliari"

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere ancora a Cagliari, questo almeno è quanto auspica il presidente dei sardi che però chiede ‘ aiuto all'Inter. Ecco allora che Giulini, intervistato da ‘ L'Unione Sarda ', manifesta la volontà reciproca di riportare Nainggolan a Cagliari. La volontà del giocatore e dell ’ allenatore è per giocare nel Cagliari, e anche quella mia. Dipende tutto dal nostro incontro con l ’ Inter, vorremmo risolverla al più presto.

11:39 Mercato Inter: mezzo miliardo per Messi, affare quasi chiuso per il City

Sempre secondo le indiscrezioni , Messi giocherebbe solo 3 anni in Premier League , mentre nelle due successive stagioni continuerebbe a percepire lo stesso stipendio ma vestirebbe invece la maglia del club di MLS New York City , società sorella di quella di Manchester e sempre di proprietà dello sceicco. Il sogno dell'Inter di ingaggiare la Pulce sembra ormai sfumato. Il dettaglio dell'operazione

11:05 Il Napoli ha le mani su Sokratis

Sokratis Papastathopoulos potrebbe tornare in Italia dopo 9 anni. Il difensore greco, ex Genoa e Milan, secondo quanto riporta la Rai avrebbe trovato l'intesa con il Napoli sulla base di un ingaggio da 2.5 milioni di euro per tre anni. Sokratis ha vestito in carriera anche le maglie di Aek Atene, Werder Brema e Borussia Dortmund.

10:34 Mercato Juventus: assalto improvviso per Chiesa, il piano di Pirlo

La Juventus torna di prepotenza su Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è da tempo un pallino della Vecchia Signora, che dopo l'arrivo di Andrea Pirlo sembra finalmente pronta a sferrare l'assalto decisivo per il gioiello viola. Chiesa, era a un passo dal club bianconero un anno fa, prima del cambio di proprietà della Fiorentina con l'arrivo di Rocco Commisso, che pose il veto alla partenza del giocatore. Se Chiesa resterà ? Speriamo di sì. Il dettaglio dell'operazione

10:16 Juventus, il Lione fissa il prezzo per Aouar

Il Lione ha avvisato le pretendenti al cartellino del centrocampista Houssem Aouar, la stella della squadra di Rudi Garcia arrivata fino ai quarti di finale della scorsa edizione della Champions League. Secondo quanto riporta Le10Sport, il vulcanico Jean-Michel Aulas, vuole almeno 50 milioni di euro per cedere il centrocampista classe 1998, da tempo nelle mire della Juventus.

09:51 Mercato Inter: Conte preferisce l'esperienza

I vertici dell'Inter si stanno adoperando, per accontentare Antonio Conte. Come è noto, l'Inter sarebbe concentrata sul centrocampo. Antonio Conte preferirebbe due giocatori navigati come il 33enne Arturo Vidal e il 29enne N'Golo Kanté. Per arrivare, a N'Golo Kanté, l'Inter starebbe pensando alla cessione di uno tra Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Con il duo Vidal - Kanté in mezzo al campo, Antonio Conte avrebbe quella copertura che sta cercando dal suo approdo all'Inter. Il dettaglio dell'operazione

09:08 Napoli, assalto a Veretout

Con Allan ormai fuori dal progetto azzurro, il Napoli starebbe cercando, secondo la Gazzetta dello Sport, di arrivare a Veretout. Nei prossimi giorni, provando a trovare un accordo per convincere i giallorossi a lasciar partire Veretout. Intanto Demme potrebbe fare le valigie.

08:12 Mercato Juventus: una poltrona per due, sceglie Pirlo

La Juventus è concentrata sulla questione post Gonzalo Higuain. E tempo di fare una scelta e toccherà al nuovo allenatore Andrea Pirlo. In particolare, sarebbero quelli di Edin Dzeko, di proprietà della Roma, e Luis Suarez, sotto contratto con il Barça. L'ultima parola toccherà ad Andrea Pirlo. La sensazione è che, la Juventus farà la sua scelta e Andrea Pirlo avrà finalmente a disposizione l'attaccante per completare il proprio pacchetto offensivo. Chi la spunterà tra Edin Dzeko e Luis Suarez ?. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri domenica 30 agosto 2020

