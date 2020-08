Mercato Inter: mezzo miliardo per Messi, affare quasi chiuso per il City

Lionel Messi sempre più vicino al Manchester City. Mentre tra il fuoriclasse argentino e il Barcellona sta per cominciare una battaglia legale, i rappresentanti del sei volte Pallone d’Oro si sono portati avanti: secondo il quotidiano Sport, il club inglese potenziato dai petroldollari dello sceicco Al Mansour è pronto a garantire alla Pulce un contratto da 50 milioni di euro netti all’anno per cinque anni, più bonus fino a 250 milioni di euro per un totale di mezzo miliardo in un quinquennio.

Sempre secondo le indiscrezioni, Messi giocherebbe solo 3 anni in Premier League, mentre nelle due successive stagioni continuerebbe a percepire lo stesso stipendio ma vestirebbe invece la maglia del club di MLS New York City, società sorella di quella di Manchester e sempre di proprietà dello sceicco. Questa scappatoria permetterebbe al Manchester City di posticipare l’esborso del ricco bonus da 250 milioni di euro, e aggirare così i paletti del fair play finanziario.

Resta l’incognita del cartellino: Messi ha intenzione di liberarsi a zero sfruttando una clausola che secondo il Barcellona sarebbe invece scaduta. Leo non si è presentato ai test medici e ha scatenato la rabbia dei catalani, pronti allo scontro in tribunale. L’obiettivo del padre Jorge è di arrivare a una soluzione pacifica e a breve le due parti si incontreranno per provare a raggiungere un accordo, molto difficile: la questione potrebbe trascinarsi in tribunale per anni.

Guardiola è invece pronto ad abbracciare subito il suo ex pupillo: secondo indiscrezioni il Manchester City ha già preso contatto con una casa di produzione per raccogliere immagini d’archivio e preparare un video di benvenuto per la Pulce. Il sogno dell’Inter di ingaggiare la Pulce sembra ormai sfumato.

OMNISPORT | 31-08-2020 11:39