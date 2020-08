Il Milan trema: il Real Madrid punta una stella rossonera

Si preannuncia una fine estate molto vivace per il Milan, in campo e fuori. A metà settembre i giocatori di Pioli saranno impegnati nel preliminare di Europa League, primo dei tre turni che i rossoneri dovranno affrontare per accedere alla fase a gironi, playoff compreso. Dopo due o tre giorni sarà poi la volta del debutto in campionato e chissà che per allora la rosa a disposizione del tecnico emiliano non sia già stata stravolta dal mercato.

Detto che la conferma di Zlatan Ibrahimovic promette già di essere l’acquisto più importante, si attende l’ufficialità dell’arrivo di Sandro Tonali, ma non solo. Molto caldo è infatti il filo diretto con il Real Madrid. Come ai tempi gloriosi di Adriano Galliani, legato da una profonda amicizia con Florentino Perez, tradottasi in numerose operazioni di mercato, anche il 2020 sembra propizio per concludere operazioni con i Blancos. In entrata e in uscita.

Se è infatti noto l’interessamento del Milan per Brahim Diaz, l’esterno ispano-marocchino classe ’99, che il Real ha acquistato nel gennaio 2019 dal Manchester City, salvo non riuscire a dargli spazio in prima squadra, la sorpresa è che anche dalle parti del “Bernabeu” guardano con attenzione a un giocatore della rosa di Pioli. Secondo quanto riferisce ‘donbalon.com’, infatti, Perez avrebbe chiesto informazioni su Ismael Bennacer, centrocampista algerino per il quale stravede lo stesso Zidane.

Bennacer è reduce da una prima stagione convincente con il Milan, preceduta da una Coppa d’Africa giocata da protagonista con l’Algeria, con tanto di titolo di miglior giocatore della competizione insieme alla vittoria nella manifestazione con la propria Nazionale.

In rossonero Bennacer ha vissuto qualche alto e basso in avvio, in concomitanza con le difficoltà incontrate dalla squadra, ma poi il suo rendimento è decollato ed andato in crescenza nella parte finale del campionato.

Prelevato dall’Empoli per 17 milioni nell’estate 2019 e sotto contratto con il Milan fino al 2024, Bennacer ha però scatenato anche l’interesse di altre big come Manchester City e Paris Saint-Germain. Insomma, le società più ricche d’Europa sono sulle tracce dell’algerino, che in una big è già stato, seppur per poco tempo, l’Arsenal, tra il 2015 e il 2017, senza raccogliere presenze: secondo la stampa spagnola il Real è pronto ad offrire 35 milioni. Da vedere se il Milan riterrà l’eventuale offerta all’altezza e se si parlerà di uno scambio con Diaz.

OMNISPORT | 31-08-2020 20:18