Mercato Inter, triplo colpo per Conte: offerta da 70 milioni

Il mercato infiamma l’asse Milano-Londra. Il Chelsea dopo aver acquistato alcuni colpi di altissimo livello sta sfoltendo la rosa, e l’Inter si sarebbe fatta avanti per tre giocatori in uscita: secondo Sportmediaset, i nerazzurri avrebbero presentato una triplice offerta da 70 milioni di euro per N’Golo Kanté, Olivier Giroud ed Emerson Palmieri.

Il centrocampista francese è da tempo un obiettivo di Antonio Conte, alla ricerca di un giocatore esperto e di livello internazionale in quella zona del campo. Giroud arriverebbe invece nel ruolo di vice Lukaku, mentre Emerson Palmieri andrebbe a colmare l’ultimo vuoto sulle fasce laterali, dopo l’arrivo di Hakimi a destra.

Finora Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovic, ha respinto tutte le offerte dei nerazzurri ma questo nuovo affondo potrebbe far riflettere il club londinese: la trattativa è intavolata ma servirà probabilmente un sacrificio, forse lo stesso Marcelo Brozovic, dato in partenza e nel mirino dei Blues da tempo.

Sempre per quanto riguarda il centrocampo, l’Inter non molla neanche la pista che porta ad Arturo Vidal: ma il Guerriero arriverà solo se riuscirà a liberarsi a titolo gratuito dal Barcellona, ora alle prese con il caos Messi.

In uscita invece Radja Nainggolan, di ritorno da Cagliari. Marotta prosegue i contatti con il club sardo per il rinnovo del prestito per un’altra stagione, questa volta con l’obbligo di riscatto. Il Ninja spinge da tempo per un ritorno definitivo in Sardegna: “Ho finito il prestito, devo rientrare all’Inter. E poi si vedrà. Oggi è il mio ultimo giorno da giocatore del Cagliari”.

OMNISPORT | 31-08-2020 17:45