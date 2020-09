Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 4 settembre 2020

09:39 Bonaventura verso la Fiorentina

Giacomo Bonaventura sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. L'ex centrocampista del Milan ha già trovato una base d'accordo con il club viola e restano da limare alcuni dettagli. La Fiorentina per la mediana ha messo nel mirino anche Torreira dell'Arsenal, ma i costi sono al momento eccessivi per le casse della società toscana.

09:22 Mercato Juve: novità sul colpo Suarez, c'è un ostacolo imprevisto

Secondo quanto riporta Sky, la questione passaporto non preoccupa i dirigenti della Juventus. Messi potrebbe chiedere a Suarez, di restare e durante l'incontro di mercoledì con il presidente Bartomeu sarebbe spuntato anche il nome dell'uruguaiano, ritenuto fondamentale per un progetto vincente. Su richiesta di Messi quindi , Ronald Koeman potrebbe tornare sui suoi passi e trattenere il giocatore in blaugrana , complicando così i piani della Juventus. Il dettaglio dell'operazione

08:49 Juve-Atalanta, accordo per Romero

Cristian Romero sarà un giocatore dell'Atalanta nella prossima stagione. L'ex difensore del Genoa, di proprietà della Juventus, si trasferisce a Bergamo con la formula del prestito biennale e diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, ovvero presenze e raggiungimento della zona Europa. Romero è stato fortemente voluto da Gasperini, che vuole utilizzarlo nella sua difesa a tre.

07:48 Mercato Inter, colpo low cost: dopo Kolarov arriva un altro esterno

Lavori in corso in casa Inter : i nerazzurri continuano il loro mercato oculato, e dopo l'arrivo di Aleksandar Kolarov dalla Roma arricchiscono la loro batteria di esterni con un altro colpo low cost, Matteo Darmian dal Parma. Tra il club ducale e quello nerazzurro c'è già un accordo di massima per l'ex terzino del Manchester United , da anni in orbita Inter. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 3 settembre 2020

