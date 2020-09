Mercato Inter, colpo low cost: dopo Kolarov arriva un altro esterno

Lavori in corso in casa Inter: i nerazzurri continuano il loro mercato oculato, e dopo l’arrivo di Aleksandar Kolarov dalla Roma arricchiscono la loro batteria di esterni con un altro colpo low cost, Matteo Darmian dal Parma.

Tra il club ducale e quello nerazzurro c’è già un accordo di massima per l’ex terzino del Manchester United, da anni in orbita Inter. Il giocatore sbarcherà a Milano per circa 5 milioni di euro: Marotta e Ausilio ufficializzeranno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver finalizzato alcune cessioni.

Darmian è un difensore esperto e con esperienza internazionale, in grado di giocare su entrambe le fasce e all’occorrenza coprire il ruolo di difensore centrale nella difesa a tre: un jolly importante per Antonio Conte. Sempre per quanto riguarda la difesa, il Biscione ha avviato i contatti con l’agente di Alessandro Bastoni, per blindarlo in nerazzurro dopo l’ottima stagione appena trascorsa.

A centrocampo si vivono ore calde per Arturo Vidal: il centrocampista cileno sta trattando la risoluzione del contratto con il Barcellona, e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca. Il Guerriero ha da tempo in mano un accordo con il club meneghino per un contratto biennale più opzione per il terzo anno a 6 milioni di euro, ma è ancora in trattativa con i blaugrana perché non vuole rinunciare in toto allo stipendio dell’ultimo anno previsto dal suo contratto con i catalani, circa 9 milioni di euro.

Colpi low cost a parte, Conte aspetta sempre il grande arrivo a centrocampo: Kanté resta il nome caldissimo, ma potrà sbarcare a Milano solo in caso del sacrificio di un big. I favoriti alla partenza restano Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, mentre si aspettano novità dal Bayern Monaco sul fronte Perisic. I tedeschi hanno deciso di riscattare l’ala croata ma chiedono un forte sconto.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 04-09-2020 07:48