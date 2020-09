Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 5 settembre 2020

12:06 Atalanta, arriva Romero dalla Juventus

Cristian Romero sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta per le prossime due stagioni. L'ex difensore del Genoa, di proprietà della Juventus, sbarca a Bergamo dopo essere solamente transitato dalla Continassa. Dopo ottime stagioni al Genoa, Romero è atteso da Gasperini.

11:59 Mercato Juventus, Pirlo al lavoro per un grande ritorno

Come riportato da Tuttosport, Pogba avrebbe avuto un contatto diretto con Andrea Pirlo, ex compagno e teorico prossimo allenatore. La strada è quindi aperta, ma perché lo scenario possa diventare davvero concreto occorre che Pogba non rinnovi il contratto con lo United, a scadenza nell ’ estate 2021, al fine di agevolare l ’ eventuale trattativa con i Red Devils e la Juve possa concentrarsi sul lato ingaggio da corrispondere al giocatore. Il dettaglio dell'operazione

11:37 Allan lascia il Napoli, è ufficiale

Il trasferimento era ormai concluso da giorni, ma ora Napoli ed Everton hanno annunciato l'ufficialità dell'affare. Allan si trasferisce in Premier League e riabbraccia Carlo Ancelotti : La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Marques Allan all'Everton si legge nel breve comunicato del Napoli. Allan lascia la città partenopea dopo cinque stagioni e l'Italia dopo otto, considerando le tre annate con l'Udinese.

10:27 Mercato Inter, Conte dichiara un incedibile a sorpresa

Le prime mosse del mercato estivo-autunnale 2020 dell'Inter fanno pensare che Antonio Conte punti ad avere un instant team per provare a scucire lo scudetto dalle maglie della Juventus dopo nove stagioni. Insomma, De Vrij e Bastoni sembrano essere le uniche certezze nella difesa del futuro dell ’ Inter, al punto che la dirigenza e soprattutto l ’ allenatore hanno bene in testa il futuro del giocatore classe ’ 99 appena entrato nel giro della Nazionale. Il dettaglio dell'operazione

09:02 Juventus, Dzeko manda un messaggio: ma per l'attacco è corsa a tre

Aspetti Chiellini e trovi ... Dzeko. Dirigenti e tifosi della Juventus hanno guardato con interesse la prima partita del 2020 della Nazionale italiana, nell ’ ottica di un calciomercato bollente che vede i bianconeri sempre interessati al centravanti della Roma, a segno nell ’ 1 - 1 che ha aperto la seconda edizione della Nations League per l ’ Italia. La permanenza di Leo Messi in Catalogna potrebbe favorire Dzeko nella corsa al ruolo di nuovo centravanti della Juventus. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 4 settembre 2020

