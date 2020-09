Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 9 settembre 2020

13:41 Mercato Inter, novità importanti su Perisic. Marotta cambia tutto

Ivan Perisic torna in Italia. S i è interrotta definitivamente la trattativa tra il Bayern Monaco e l'Inter per il riscatto dell'ala croata, che fino a poche settimane fa sembrava destinata a rimanere in Germania. La possibile permanenza del croato ad Appiano Gentile potrebbe cambiare i piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio : Perisic potrebbe diventare il quarto attaccante della rosa, Lautaro Martinez e Sanchez. Il dettaglio dell'operazione

13:21 Mercato Milan, scelto il vice Donnarumma

Il Milan ha scelto il portiere che farà il vice di Gianluigi Donnarumma : Ciprian Tatarusanu. Tatarusanu ha difeso la porta della Fiorentina dal 2014 al 2017 : ha battuto la concorrenza di Consigli, Gollini, Sportiello e Begovic, tutti accostati alla panchina rossonera.

12:05 Milan, c'è una nuova offerta per Paquetà

Il Lione si fa avanti per Lucas Paquetà. Il club transalpino, secondo quanto riportato da ‘ La Gazzetta dello Sport ', ha offerto al Milan 22 milioni ai rossoneri per portare in Ligue 1 il 23enne brasiliano. La dirigenza, vorrebbe riuscire a strappare una cifra maggiore, visto anche che per l'acquisto dal Flamengo il Milan sborsò a inizio 2019 circa 38 milioni di euro.

11:34 Milan, è il giorno di Tonali: emozione via social del calciatore

Ormai manca solo l'ufficialità ma neppure il diretto interessato è in grado di trattenere l'emozione : Sandro Tonali sta per essere annunciato ufficialmente dal Milan ed è proprio lo stesso centrocampista in arrivo dal Brescia ad anticipare in qualche modo la chiusura formale della trattativa, in cui il Milan ha superato l'Inter in extremis, con un messaggio lanciato attraverso Instagram. Il dettaglio dell'operazione

09:55 Mercato Inter: Conte preoccupato, Kanté si allontana

L'Inter ha fretta di mettere a disposizione di Antonio Conte la rosa completa per affrontare, la nuova stagione. Dopo aver ormai chiuso con Arturo Vidal, il club nerazzurro starebbe forzando i tempi per trovare l'intesa con il Chelsea per N'Golo Kanté, centrocampista che tanto piacerebbe ad Antonio Conte. Il Chelsea chiederebbe, non meno di 60 milioni di euro e li vorrebbe tutti cash. Il Chelsea attende l'offerta giusta. Nel frattempo, Antonio Conte attende notizie. Il dettaglio dell'operazione

08:09 Mercato Juventus: nuova grana nella corsa a Suarez

La pista che porta a Luis Suarez, obiettivo numero uno della Juventus, è calda ma piena di ostacoli. Secondo diversi media spagnoli, l'Atletico Madrid si sarebbe deciso a fare sul serio per il Pistolero. La Juventus è pronta ad un sacrificio importante per arrivare alla classica fumata bianca con Luis Suarez ma la trattativa appare tutt'altro che in discesa. Oltre a trovare il modo di prendere Luis Suarez, a partire da Gonzalo Higuain. Il dettaglio dell'operazione

07:40 Milan, il Lione a caccia di Paquetà

Il futuro di Paquetà potrebbe essere in Ligue 1. Dopo una stagione e mezza al Milan in cui non ha mai convinto pienamente, il brasiliano classe 1997 potrebbe rimettersi in gioco con la casacca del Lione. In maglia rossonera, Paquetà ha disputato 44 partite con un solo gol all'attivo.

07:30 Napoli, il PSG all'assalto di Koulibaly

Il futuro di Koulibaly è sempre avvolto nel mistero. Nelle ultime ore, il PSG si sarebbe fatto avanti in maniera importante. Il club francese avrebbe scelto il 29enne nazionale senegalese come sostituto di Thiago Silva. Il Napoli attende una proposta importante.

Cosa è successo ieri martedì 8 settembre 2020

Mercato Inter, la quarta punta può arrivare dalla Serie A. Mercato Juventus, per l'attacco prende quota un inatteso ritorno. Mercato Milan, dilemma in difesa: cinque soluzioni per Maldini. Schick lascia la Roma a titolo definitivo: è del Bayer. Denayer fa l'occhiolino al Napoli. Maurizio Sarri può tornare subito: voci su una panchina di Serie A. Mercato Inter, svolta per Lautaro Martinez: gli aggiornamenti. Inter: Kanté, il calciatore imprescindibile nell'undici di Conte. Zanetti: "Messi? Impossibile fare offerte". Mercato Juventus: novità importanti per Gonzalo Higuain.

Virgilio Sport - 9-09-2020 | 13:41