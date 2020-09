Milan, è il giorno di Tonali: emozione via social del calciatore

Ormai manca solo l’ufficialità ma neppure il diretto interessato è in grado di trattenere l’emozione: Sandro Tonali sta per essere annunciato ufficialmente dal Milan (è già arrivato a Milano nella mattinata di mercoledì) ed è proprio lo stesso centrocampista in arrivo dal Brescia ad anticipare in qualche modo la chiusura formale della trattativa, in cui il Milan ha superato l’Inter in extremis , con un messaggio lanciato attraverso Instagram .

“Colpa delle favole” ha scritto in una storia sul social network, con in sottofondo l’omonima canzone del cantautore italiano Ultimo e una foto da bambino con la divisa rossonera, ai tempi di un Milan Junior Camp in cui partecipò in tenera età.

Quella di mercoledì, inoltre, è una giornata decisiva per l’arrivo di Tonali in chiave Europa : i rossoneri, infatti, hanno tempo fino alla mezzanotte per ufficializzare il trasferimento e inserire il centrocampista nella lista dei calciatori che affronteranno lo Shamrock Rovers nel secondo turno di qualificazione di Europa League , in programma il prossimo 17 settembre.

In mattinata, il calciatore ha effettuato le visite mediche alla clinica La Madonnina, in centro a Milano, dove è arrivato poco dopo le 9 e resterà fino all’ora di pranzo. Ad attenderlo un nutrito gruppo di tifosi rossoneri.

Nel pomeriggio è previsto l’arrivo a Casa Milan per la firma del contratto, con scadenza giugno 2025 e ingaggio di due milioni di euro annui , bonus esclusi. Per la dirigenza si tratta di un investimento potenziale da 35 milioni : 10 per il prestitio oneroso dal Brescia, 15 per il diritto di riscatto e altri 10 per i bonus stabiliti dall’accordo fra i due club.

Tonali è pronto, inoltre, ad indossare il numero 8 che fu del suo idolo Gennaro Gattuso , al quale ha chiesto direttamente il ‘permesso’ con una telefonata: una mossa particolarmente apprezzata sia dall’attuale tecnico del Napoli sia dai sostenitori del Milan.

OMNISPORT | 09-09-2020 11:34