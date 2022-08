Calciomercato Lecce: aspettando Umtiti, è fatta per Pongracic

22-08-2022 07:00

Trova conferme anche in Germania una trattativa di mercato molto avanzata del Lecce, che evidentemente non vuole fermarsi al sogno Samuel Umtiti puntando a prendere un difensore a prescindere dall’esito della trattativa con il Barcellona. L’obiettivo è Marin Pongracic, croato con cittadinanza tedesca alto 193 centimetri e di proprietà del Wolfsburg che se lo scorso anno è stato in prestito al Borussia Dortmund.

Con i gialloneri ha collezionato 17 presenze senza reti, ed è anche nel giro della Nazionale croata (prima Under 21 con sole 3 presenze, poi in quella maggiore con già 5 gettoni). Visto che il Lecce sembra ormai ai dettagli per Umtiti, che è atteso in queste ore in Salento per gli ultimi dettagli, è probabile che in giallorosso si veda una coppia centrale tutta nuova e di livello internazionale.

