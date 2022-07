Calciomercato Lecce, arrivano Falcone e Askildsen dalla Sampdoria

18-07-2022 19:51

Doppia operazione in entrata per il Lecce, che dopo diversi giorni di lavoro con la Sampdoria riesce a portare a casa ben due rinforzi. Il primo è per la porta, e cioè l’obiettivo inseguito da tempo Wladimiro Falcone: classe 1995, spesso in grande spolvero nella passata stagione nelle gare in cui è stato chiamato in causa al posto di Emil Aureo.

Il secondo porta sostanza alla mediana: Kristoffer Askildsen, mediano e nazionale norvegese (all’occorrenza adattabile anche terzino destro) del 2001 che lascia Genova dopo 29 presenze e un gol con la maglia blucerchiata.

