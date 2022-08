Calciomercato Lecce: Samek è ufficiale, ora obiettivo Nastasic

03-08-2022 02:53

Due operazioni concluse e una in rampa di lancio, tra l’altro molto interessante. Si accende il mercato del Lecce, che dopo la punta Federico Di Francesco dalla Spal ora può dare il benvenuto anche al talentoso centrocampista classe 2004 Daniel Samek proveniente dallo Slavia Praga. Nazionale ceco Under 19, sarà una delle alternative della mediana giallorossa.

Nel frattempo però i salentini vogliono anche un centrale difensivo titolare, e stanno chiedendo con insistenza Matija Nastasic alla Fiorentina. Il difensore serbo classe 1993 l’anno scorso ha avuto poco spazio e in carriera ha alle spalle una lunga serie di infortuni, ma potrebbe trovare in una piazza come Lecce il rilancio che ha inutilmente cercato in viola.