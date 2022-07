Calciomercato Monza, che botto: è fatta per Pessina dall'Atalanta

04-07-2022 12:52

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma Matteo Pessina è sempre più vicino a vestire la maglia del Monza. Una sorta di “promessa” del maestro del mercato Adriano Galliani, che aveva detto di voler ingaggiare un monzese doc come il centrocampista dell’Atalanta per farne il nuovo capitano della truppa guidata dal tecnico Giovanni Stroppa.

Il giocatore, classe 1997 che dal 2020 al 2022 ha collezionato 55 presenze e 3 reti con la maglia della Dea e membro della spedizione italiana vincitrice di Euro 2020 (14 presenze e 4 gol, in azzurro), dovrebbe arrivare al Monza in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un altro passo verso la costruzione di una squadra decisamente competitiva per Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, che stanno guidando la matricola ad un mercato da grande protagonista.

