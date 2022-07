19-07-2022 14:07

Un acquisto dietro l’altro e altri nomi accostati in tutti i reparti. Il Monza è la regina del mercato, ma non sarà una corona o uno scettro a fermare le chiamate e le trattative di Adriano Galliani, che dopo aver messo le mani su Gianluca Caprari passa il proprio radar sul centrocampo. Un altro nome di esperienza che in casa brianzola porterebbe un ulteriore salto di qualità.

L’ultimo profilo accostato al Monza è quello di Yan Eteki, centrocampista camerunense classe 1997. Cresciuto calcisticamente in Spagna, dove ha militato a lungo nelle giovanili del Siviglia, Eteki ha disputato le ultime stagioni con le maglie di Almeria e Granada, collezionando 63 presenze nella Liga spagnola e 10 in Europa League. Mediano dotato di buon fisico, Eteki è attualmente svincolato ed è finito sotto la lente d’ingrandimento del Monza, che sta facendo qualche pensiero sul suo possibile ingaggio.

