Calciomercato Parma: colpaccio Ansaldi, arriva da svincolato

22-08-2022 07:00

Zitto zitto il Parma piazza un colpo importantissimo per la Serie B, trovando l’accordo con lo svincolato Christian Ansaldi che sarà presto a disposizione del tecnico Fabio Pecchia. L’esterno argentino, che gioca preferibilmente a sinistra ma che può giocare anche a destra, pare sia stato definitivamente convinto a scendere di categoria dai connazionali Leandro Chichizola e Franco Vazquez andando a creare una colonia argentina numerosa che potrebbe anche crescere ulteriormente nelle prossime ore.

Pare infatti che i ducali siano vicinissimi a portare in Italia il giovanissimo terzino destro Diego Alexander Rossi, italo americano cresciuto nel New York City Football Club. Il giocatore sarebbe una ciliegina sulla torta per il proprietario del club, lo statunitense Kyle Krause, per la provenienza USA e per il talento del classe 2005.

