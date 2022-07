05-07-2022 10:40

L’era di Franco Vasquez al Parma potrebbe terminare dopo una sola stagione. Il talento italo-argentino classe 1989 è oggetto dei desideri del calciomercato di molte società, che vorrebbero mettere le mani sul centrocampista ducale. Nonostante la complicata annata che ha visto la società di Krause mancare la qualificazione ai playoff di B, “El Mudo” si è reso protagonista come miglior marcatore stagionale.

Le voci su un suo addio hanno un tocco di puro romanticismo. Su Vasquez infatti si sono posati gli occhi del Palermo, neopromosso in Serie B, che dopo l’ingresso nell’orbita City Group sogna un calciomercato con i fiocchi per tornare subito in massima serie. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche Vasquez, che con la casacca del Palermo ha siglato 22 reti in 109 presenze e potrebbe migliorare questo score il prossimo anno.

