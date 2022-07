Calciomercato Pisa: il sostituto di Lucca è in arrivo dall'Inter

30-07-2022 15:36

Tempo di grandi manovre in casa Pisa, dove la cessione all’Ajax di Lorenzo Lucca ha creato un buco da coprire quanto prima con un giocatore di livello. Il primo nome sulla lista dei toscani è quello di Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 dell’Inter, italiano di origini colombiane, che i nerazzurri in questi anni hanno mandato a “farsi le ossa” prima al Verona e poi allo Spezia.

In queste ore la trattativa va avanti, ma pare ci sia anche l’interesse dell’Udinese. Nel frattempo c’è anche un movimento in uscita: si tratta del portiere del 1999 Leonardo Loria, che lascia la toscana per passare ufficialmente al Frosinone in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE