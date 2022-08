Calciomercato Sampdoria: Colley verso Maiorca, davanti Ounas o Defrel

28-08-2022 15:13

Fulmine a ciel sereno in casa Sampdoria, dove l’umore dei tifosi era in netta crescita visti i progressi nella trattativa per il centrocampista del Tottenham Harry Winks che è atteso in città martedì per visite mediche e firma sul contratto. La sorpresa invece è l’offerta del Maiorca per Omar Colley, centrale cambiano da tempo punto di riferimento della difesa blucerchiata: il giocatore classe 1992 ha già l’accordo con il club spagnolo per un triennale con opzione per il quarto anno, mentre la Samp non ha ancora ripoto alla proposta del Maiorca.

Nel frattempo c’è sempre da trovare un attaccante per completare il reparto offensivo, con i nomi che ormai sono rimasti solo due a quattro giorni dalla fine del calciomercato estivo: il primo è sempre Gregoire Defrel, attaccante francese del Sassuolo che conosce bene il club genovese, oppure il franco algerino Adam Ounas, di proprietà del Napoli che fece scintille due anni fa da titolare nel girone di ritorno con la maglia del Crotone.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE