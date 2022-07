Calciomercato Sampdoria: si avvicina Grassi, idea Keita

07-07-2022 13:55

La Sampdoria lavora per rinforzare il gruppo a disposizione di Marco Giampaolo, soprattutto nel reparto più delicato alla luce dell’assetto tattico: il centrocampo. L’obiettivo principale è un giocatore di corsa e sostanza, individuato in Alberto Grassi del Parma (classe 1995 lo scorso anno in prestito al Cagliari).

Su Grassi ci sono però anche il Torino e il Cagliari: interessante soprattutto l’intreccio di mercato con i granata, che hanno in rosa un altro elemento che interesserebbe alla Samp come Karol Linetty un vero pupillo del tecnico blucerchiato. Infine un pensiero anche all’attacco, composto da tre giocatori molto esperti come Quagliarella, Gabbiadini e Caputo. La società pensa aduna quarta punta, che potrebbe essere Keita Balde in uscita dal Cagliari.

