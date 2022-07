Calciomercato Sampdoria: super offerta per Damsgaard, Gabbia è vicino

31-07-2022 17:32

Ancora il Brentford protagonista del calciomercato, con un’altra operazione quasi chiusa pescando i talenti della nostra Serie A: dopo Hickey dal Bologna, stavolta gli inglesi si sono presentati dalla Sampdoria con 18 milioni sul piatto (11 più 7 di bonus) per portare in Premier League Mikkel Damsgaard. Il giovane danese, reduce da un lunghissimo infortunio, è valutato dalla Samp 20 milioni ma è molto probabile che si arrivi ad un accordo.

Intanto la Sampdoria lavora per trovare un rinforzo in difesa: c’è l’intesa con il Milan per avere in prestito Matteo Gabbia, che avrà il via libera dai rossoneri appena sarà acquistato un altro difensore centrale al posto del classe 1999.

