Calciomercato Sassuolo, il colpo è nell'aria: Bajrami o Laurienté

25-08-2022 15:45

Mercato decisamente movimentato quello del Sassuolo, che in una sola sessione ha rivoluzionato il suo attacco mantenendo il solo Domenico Berardi dopo gli addii di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. In più c’è l’infortunio di Junior Traorè, che potrebbe spingere i neroverdi ad acquistare ancora un giocatore di livello per il tridente offensivo.

I nomi sono due: Armand Laurienté, classe 1998 del Lorient trattato a lungo dal Torino e difficile da prendere alla luce delle pretese del club francese, e soprattutto Nedim Bajrami, classe ’99 dell’Empoli che è da tempo nel mirino della Fiorentina mia su cui il Sassuolo si è mosso con forza. Più defilato c’è Janis Antiste dello Spezia, talentoso classe 2002 considerato però meno “pronto” rispetto a Bajrami e Laurienté. Nel frattempo potrebbe uscire anche Gregoire Defrel, che piace alla Sampdoria ma che difficilmente verrà ceduto se non arriverà un rinforzo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE