Calciomercato Sassuolo: doppio colpo, dopo Antiste arriva Laurienté

30-08-2022 07:00

Doppio colpo per il Sassuolo, che prende ben due giocatori per completare il suo reparto offensivo pescando in Serie A e in Ligue 1. Il primo acquisto è già ufficiale: si tratta del francese Janis Antiste, che arriva dallo Spezia per 5,5 milioni di euro più bonus. Da segnalare che già lo scorso anno l’operazione che aveva portato in Serie A il giocatore dal Tolosa era stata portata avanti in sinergia con i neroverdi, che di fatto “riportano” a casa il giocatore.

Il colpo grosso però deve ancora atterrare in Italia, e sarà Armand Laurienté del Lorient che arriva a Sassuolo dopo un tira e molla interminabile dopo che sul giocatore c’era stata anche una trattativa con il Torino. L’accordo dovrebbe essere attorno ai 10 milioni più bonus, il talento classe 1998 è reduce da 77 presenze e 10 reti con il Lorient. La doppia operazione di fatto dovrebbe chiudere le porta all’arrivo di Nedim Bajrami dell’Empoli, e aprire le porte della cessione a Gregoire Defrel che dovrebbe andare alla Sampdoria.

