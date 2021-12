Calciomercato Serie A, gli svincolati che possono fare comodo alle nostre squadre

26-12-2021 23:43

Stiamo per entrare nel mercato di riparazione di gennaio, ma le idee dei club di Serie A si spingono ben oltre. Infatit, molte società stanno già pensando a come potenziare i propri organici in vista della prossima stagione, e proprio per questo viene in aiuto il mercato degli svincolati, giocatori in scadenza di contratto a giugno e che da febbraio saranno liberi di firmare con altre società.

Molti sono i giocatori che in giro per l’Europa fanno gola alla nostra Serie A, a cominciare da Andre Onana, portiere classe 1996 dell’Ajax. L’Inter ha giò raggiungo un accordo con Onana, al rientro dalla squalifica per doping, ma le sue parole delle ultime settimane (“Il Barcellona è la mia prima scelta”) gettano ombre sull’operazione.

Un altro big in scadenza è Antonio Rudiger, ex Roma ora in forza al Chelsea. Su di lui c’è fortissimo il Real Madrid che sogna un altro colpo in stile Alaba, ma anche Milan e Inter ci stanno pensando, soprattutto nella prospettiva di perdere due totem come Romagnoli e de Ligt.

Pista calda in Italia anche per Paul Pogba che rimane un pallino costante della dirigenza bianconera. La Juventus sogna da anni un ritorno del centrocampista francese che negli anni di Conte e Allegri ha fatto sognare il popolo juventino. Molto più difficile in questo caso dato lo stipendio del polpo assolutamente fuori mercato per la nostra Serie A.

Attenzione anche al centravanti dell’Arsenal Alexandre Lacazette, che a giugno dovrebbe liberarsi dai Gunners anche se il problema con Aubameyang potrebbe cambiare le carte in tavola. Su di lui aveva fatto un pensiero la Roma di Mourinho.

Parlando di giovani, molti sono gli sguardi che si sono posati su Boubacar Kamara, centrocampista centrale classe ’99 dell’Olympique Marsiglia che proprio a giugno terminerà il suo contratto col club francese e sarà libero di scegliere dove andare.

