Calciomercato, sorpresa a Barcellona: arrivati 100 milioni, tesserati Kessie, Lewandowski e Christensen

13-08-2022 08:19

Colpo di scena a Barcellona. Nelle scorse ore sono arrivati 100 milioni e la società ha così tesserato sei su sette dei nuovi acquisti.

La svolta è stata possibile grazie alla vendita di circa il 24% dei Barca Studios a Orpheus Media. Così facendo sono stati registrati i contatti di Kessie, Lewandowski, Raphina e Christensen. Non solo. In precedenza avevano firmato anche Dembelé e Sergi Roberto. Il ‘salvataggio’ è arrivato in tempo per l’esordio di oggi (sabato 13 agosto) contro il Rayo Vallecano. Escluso (per ora) Koundé, ancora in recupero e quindi sicuramente fuori dai convocati di Xavi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE