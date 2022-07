11-07-2022 09:47

Porte girevoli in casa Spezia. La formazione ligure si sta preparando a salutare Ivan Provedel dopo due stagioni in Serie A insieme: l’estremo difensore classe 1994 è vicinissimo a vestire la casacca della Lazio, dove andrà a comporre insieme a Maximiliano la coppia di portieri di Maurizio Sarri. La squadra di Luca Gotti perde inevitabilmente un tassello importante della propria rosa, ma i dirigenti spezzini hanno già in mente un valido sostituto.

Dalla vicina Genova c’è attesa per l’arrivo di Wladimiro Falcone, portiere di poco più giovane di Provedel (classe 1995) ma reduce da un finale di stagione esaltante con la Samp. L’accordo tra le due società c’è già e si aggira intorno a una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro, ma per la stretta finale bisogna ancora aspettare l’effettiva cessione di Provedel alla Lazio. Per Falcone pronto un quadriennale, che lo accontenterebbe economicamente con un lieve aumento dell’ingaggio annuale rispetto ai 400 mila euro che percepiva alla Sampdoria.

