Calciomercato Torino: l'arrivo Valsic libera Verdi, due club su di lui

10-08-2022 13:30

Doppia novità in casa Torino, con la società granata che dopo aver ufficializzato Nikola Vlasic dal West Hai ha annunciato anche un altro arrivo ufficiale stavolta per il centrocampo. Si tratta di Emirhan Ilkhan, arrivato dal Besiktas a titolo definitivo e da oggi a disposizione del tecnico Ivan Juric. Centrocampista classe 2004, ora come ora sarà di fatto il cambio di Luci e Ricci in mezzo al campo.

Sulla trequarti invece non si sblocca ancora Aleksey Miranchuk, dove ci sono ancora da aggiustare dei dettagli a livello economico, ma l’arrivo di Vlasic ha aperto alla cessione di Simone Verdi che non rientra nel progetto tecnico dei granata come lo scorso anno. Sull’ex Bologna ci sono per ora il Verona, decisamente a corto di giocatori nella metà campo offensiva, e la solita Salernitana, che rivorrebbe il giocatore dopo la positiva seconda parte di stagione 2022.