Calciomercato Torino: ecco il centrocampista, grazie a Linetty è fatta per Maggiore

08-07-2022 17:16

Accelerata improvvisa da parte del Torino per l’arrivo di Giulio Maggiore, il centrocampista che mancava per completare la rosa di Ivan Juric da tempo nel mirino dei granata. La trattativa si è sbloccata grazie all’inserimento di Karol Linetty come contropartita tecnica, una circostanza che inizialmente sembrava difficile da portare a termine causa l’ingaggio alto del centrocampista polacco e il suo desiderio di tornare alla Sampdoria dal suo mentore Marco Giampaolo. Il suo cartellino sarà valutato 2,5 milioni, la metà dei 5 richiesti dai liguri per privarsi del loro capitano.

Nelle ultime ore però la situazione si è evoluta positivamente, pare grazie alla volontà del Toro che ha accettato di pagare il 50% dello stipendio di Linetty. In attesa dell’annuncio ufficiale, il mercato granata prosegue con la caccia a dei giocatori offensivi dopo gli addii di Belotti e Brekalo: passi avanti soprattutto per Filip Djuricic del Sassuolo, svincolato e pronto a stringere con il Torino.

