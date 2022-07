Calciomercato Torino: prende forma lo scambio Linetty-Thorsby

17-07-2022 17:07

Mercato caratterizzato per il momento da tanti affari “quasi chiusi”, ma con poche certezze per il Torino che continua a cercare soluzioni soprattutto per centrocampo e attacco. In mezzo al campo l’ultimo tentativo è stato fatto per Morten Thorsby della Sampdoria, che ha rifiutato la Salernitana e che ora sta valutando un’offerta dell’Union Berlino oltre al nuovo approccio proprio del Torino.

La chiave per arrivare al giocatore è Karol Linetty, che non rientra nei piani di Ivan Juric mentre sarebbe molto gradito a Giampaolo. A margine non si interrompono le trattative per Laurienté del Lorient e per Dovbyk del Dnipro, ma è anche spuntato un nome nuovo per la trequarti: si tratta del brasiliano Reinier, che i Blanoc vorrebbero dare in prestito e su cui c’è anche l’interesse del Valladolid.

